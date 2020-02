Passa da Selinunte il Giro di Sicilia 2020, campioni in gara

Presentato il percorso della corsa organizzata da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana. Quattro frazioni sull’isola che ospiterà anche tre tappe del prossimo Giro d’Italia – dal 12 al 14 maggio – e la Grande Partenza del 2021. Host Broadcaster della manifestazione sarà Rai che produrrà due ore di diretta ogni giorno. Saranno oltre 100 i paesi collegati nel mondo. Annunciati al via il vincitore 2019, Brandon McNulty; il vincitore del Giro d’Italia 2014, Nairo Quintana; il Campione Italiano in carica, Davide Formolo e il siciliano Giovanni Visconti.

E' stato presentato oggi, nel Padiglione della Regione Siciliana, alla BIT di Milano l'edizione 2020 de Il Giro di Sicilia. Quattro frazioni dal 1 al 4 aprile con partenza da Siracusa, traguardi a Licata, Mondello (Palermo), Caronia e Mascali, con la scalata dell'Etna dal versante di Piano Provenzana, lo stesso versante che verrà affrontato









