Partanna, Filippo Gargano si piazza ottavo al concorso nazionale “ Il Più Bello d’Italia”

Nella splendida location di San Remo si è svolto, ieri sera, il concorso nazionale “ Il Più Bello d’Italia” che ha visto sfilare i dieci modelli rimasti in gara dopo aver superato una preselezione di 48 aspiranti al titolo.

Filippo Gargano ottiene un lusinghiero ottavo posto. Il modello partannese, malgrado non sia riuscito a raggiungere il podio si dichiara felice dell’esperienza vissuta perché ha avuto modo di conoscere, durante l’intero percorso che lo ha portato nella cittadina ligure, simpatici colleghi ed operatori del settore moda che lo hanno apprezzato per il suo modo di porsi in passerella.

Stefano Caruso









