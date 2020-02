Nuova tragedia della strada in Sicilia, la vittima è Rosalinda Migliore di 35 anni

Rosalinda Migliore di 35 anni è l’ennesima vittima sulle strade siciliane. La donna ha perso la vita mentre i medici la stavano operando per cercare di salvarla, dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta sabato notte in via Rinazzi a Canicattì in provincia di Agrigento. L’auto guidata dalla donna, una Hyundai Matrix si è schiantata contro un muro di cinta di un’abitazione.

L’urto è stata violentissimo, e il boato si è sentito anche a centinaia di metri di distanza. Sono stati i residenti a chiamare immediatamente i soccorsi, ma purtroppo le condizioni della donna sono apparse subito gravissime, il trasferimento all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì e il tentativo di salvarla con un intervento chirurgico è stato vano, la donna è morta in sala operatoria. Sul posto una pattuglia della polizia che sta indagando sulle cause dell’incidente.

L’utilitaria ha lasciato la traccia di una sterzata, segno che la …









