Marsala. Trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa: arrestato 43enne marsalese

MARSALA – Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno tratto in arresto il 43enne marsalese SAMMARTANO Nicola – già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari – per detenzione illegale di un’arma da sparo alterata e relativo munizionamento.

In particolare, i militari, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto della detenzione abusiva di armi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del predetto SAMMARTANO, all’esito della quale hanno rinvenuto – occultata all’interno della cappa della cucina – una pistola cal. 7,65 Browning con serbatoio contenente 7 proiettili. Nel corso delle operazioni di perquisizione, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto altre 52 cartucce dello stesso calibro.

I militari, dunque, dopo aver accompagnato il SAMMARTANO presso la Caserma “Silvio Mirarchi” di via Mazara, da un controllo …









