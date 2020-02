Marsala, in casa con una pistola carica e senza matricola. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno trovato una pistola, una Browning calibro 7,65 con matricola abrasa e carica con 7 proiettili all’interno della cappa della cucina del 43enne marsalese Nicola Sammartano.

L’uomo è stato arrestato, mentre l’arma e le 52 cartucce ritrovate nell’abitazione sono state sequestrate. Nel corso dei controlli effettuati presso la caserma “Mirarchi” è stato accertato che l’arma era, oltre che senza il numero di matricola, ben tenuta e lubrificata e pronta per essere usata. Per Sammartano sono scattati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Qui i dettagli nel comunicato dei militari:

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno tratto in arresto il 43enne marsalese SAMMARTANO Nicola – già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari – per detenzione illegale di un’arma da sparo alterata e relativo munizionamento.

