L’arancina è “fimmina” – le ragioni di un nome

[di Francesco Saverio Calcara] Per stabilire che l’arancina è fimmina non c’è bisogno di nessuna Crusca, basta un semplice ragionamento, con buona pace dei catanesi e dei messinesi, i quali (questi ultimi) è meglio che facciano “pignolate” perché di arancine non capiscono niente (basta assaggiare quelle del ferribott per convincersene).

Partiamo dalla considerazione che “arancino” e “arancina” sono diminutivi che non appartengono al siciliano, ma sono prestiti dall’italiano.

Vero è che in siciliano si dice “aranciu” per indicare il frutto, ma nessuno in Sicilia (nemmeno a Catania o a Messina) direbbe “arancinu” per indicare una piccola arancia, giacché il diminutivo di “aranciu” è “aranciteddu” (come peraltro risulta da una famosa canzone natalizia siciliana, quando si dice che a Gesù uno dei pastori “ci purtau n’ …









