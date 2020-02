Il COPPEM a sostegno di Trapani Capitale della Cultura e dell’Europeade

La candidatura di Trapani a Capitale della cultura 2021 e dell’Europeade si arricchisce del sostegno qualificato del CO.P.P.E.M., il Comitato Permanente per il Paternariato Euromediterraneo, attraverso l’adesione del suo Segretario Generale, dott. Francesco Sammaritano espressa nel corso dell’incontro dello scorso 6 febbraio.

Il COPPEM promuove la cooperazione e lo sviluppo locale e decentrato e si adopera per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Dichiarazione di Barcellona attraverso gli strumenti finanziari dell’Unione Europea, in collaborazione con enti pubblici e privati dei 37 Paesi dell’area euromediterranea.

Parte dalla condivisione della visione di un territorio vocato all’inclusione sociale e alla valorizzazione della cultura del mediterraneo, di cui la provincia di Trapani rappresenta la porta sud dell’Europa , la collaborazione con tale Istituzione, senza scopo di lucro, che si adopererà insieme al Comune di Trapani per sensibilizzare e diffondere l’opinione pubblica dei Paesi di ambo le rive del Mediterraneo …









