Gli trovano la coca addosso. Arrestato uno spacciatore a Trapani

Uno spacciatore di cocaina è stato arrestato dai carabinieri a Trapani. Aveva addosso 10 grammi di cocaina. Si tratta di Gabriele Pio Mangiacotti, classe ’88, con dei precedenti alle spalle.

Questi dettagli nella nota dei carabinieri.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Trapani che, nella serata di ieri, 9 febbraio 2020, hanno tratto in arresto MANGIACOTTI Gabriele Pio, cl.88, gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Erice, che già da alcuni giorni sono impegnati in una intensa attività di perquisizione con finalità antidroga, soprattutto nei pressi di luoghi di aggregazione giovanile e nei punti nevralgici della città, hanno notato l’arrestato che, con fare sospetto, si aggirava in prossimità del Porto di Trapani.

Nel corso del controllo, i militari operanti hanno rinvenuto un involucro in cellophane, …









