Erice, le elezioni e i voti della mafia. Parlano i Manuguerra

Sono accusati di aver comprato voti dalla mafia, Luigi e Alessandro Manuguerra, padre e figlio, personaggi molto conosciuti a Trapani ed Erice.

Luigi, da tutti noto come “il mago”, da anni è sulla scena politica trapanese, davanti e dietro le quinte. Il figlio, Alessandro, è consigliere comunale ad Erice, eletto nel 2017, dopo una campagna elettorale infuocata, a sostegno della madre candidata sindaco, Cettina Montalto.

Sono accuse pesanti per i Manuguerra che dovranno difendersi nel processo sull’operazione antimafia “Scrigno” che nei mesi scorsi ha svelato ancora una volta i rapporti tra mafia e politica in provincia di Trapani.

E proprio le elezioni amministrative del 2017 sono finite nel fascicolo della Procura Antimafia che ha indagato sui rapporti che i Manuguerra avrebbero avuto con personaggi di spicco di cosa nostra trapanese. Dalle indagini emergono diversi contatti, ci sono delle intercettazioni, e la tesi degli inquirenti è che Manuguerra …









Leggi la notizia completa