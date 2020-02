Erice, la scuola “De Stefano” ospita studenti e docenti stranieri per l’Erasmus+

La scuola media «Antonino De Stefano» di Erice ospiterà dal 10 al 14 febbraio 2020, nell’ambito del progetto Erasmus +, una delegazione straniera di 22 studenti e 10 docenti.

La De Stefano prosegue, dunque, il suo percorso nel grande mondo dell’Erasmus +, il progetto europeo di scambio e condivisione di pratiche didattiche e di esperienze di vita. Una rappresentanza della De Stefano, a novembre scorso, era volata a Varna in Bulgaria per partecipare alla prima mobilità internazionale. A partire dal 10 febbraio l’Istituto sarà protagonista ospitando i partecipanti alla seconda mobilità internazionale in un importante momento dedicato allo scambio, al confronto, e alla condivisione reciproca.

Il focus dell’attività è dedicato all’acqua: «Let’s save water as a natural resource». La partecipazione della scuola a questo tipo di partenariati e alle sue mobilità rappresenta un’opportunità di cambiamento, in una dimensione europea, per sensibilizzare le giovani generazioni …









