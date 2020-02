E’ morto Giorgio Bonafede, storico commerciante di Marsala

Mondo del commercio marsalese in lutto.

E’ infatti scomparso improvvisamente nella notte Giorgio Bonafede. Fra i commercianti più noti e stimati a Marsala, aveva gestito diversi negozi che hanno fatto la storia di Via Xi Maggio e dintorni: la profumeria Anselmi, negli anni ’60, ad esempio, o il negozio Queen, negli anni ’70 e ’80.

I tanti clienti lo ricordano per la sua garbata ironia e i modi sempre cortesi e gentili.

I funerali si terranno domani, martedì 11 Febbraio, alle 11, nella Chiesa dell’Addolorata, nell’omonima contrada di Marsala.

Ai figli Antonio e Alessandro, e alle loro famiglie, le condoglianze di Rmc 101 e Tp24.











Leggi la notizia completa