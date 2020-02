Come riconoscere il pesce fresco? Ecco i segnali…

Come riconoscere se il branzino che stai per acquistare è fresco? Quali segnali è bene osservare per acquistare un’orata appena pescata? Ecco a cosa fare attenzione per portarti a casa un prodotto fresco e genuino.

A cosa fare attenzione – Se il pesce è fresco o no, è possibile capirlo dalle parti del suo corpo. L’occhio, le branchie, la pelle, le squame, il peritoneo, la colonna vertebrale e la carne possono lanciare dei segnali che, colti durante l’acquisto del pesce o quando lo prepari a casa, possono aiutarti a distinguere quello fresco da quello che ha già trascorso qualche giorno sul banco della pescheria. Ma come interpretarli?

Se il pesce è fresco…

L’occhio è bombato (convesso), la cornea trasparente e la pupilla nera e brillante;

Le branchie sono di colore rosso vivace e …









