Castelvetrano. “Giornata dei calzini spaiati” per celebrare il valore della diversità [fotogallery]

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” di Castelvetrano anche quest’anno ha celebrato la “Giornata dei calzini spaiati” per ricordare il valore della diversità e per parlare di diritti umani.

Questa ricorrenza, istituita già da qualche anno e che ricade il primo venerdì del mese di febbraio, nasce dalla comunissima possibilità che ciascuno di noi perda un calzino o ne ritrovi uno solo nel cassetto. Il destino di solitudine di un calzino spaiato è veramente triste: resta lì a guardare i propri simili felici e alla moda circondati di affetto e di amore, mentre lui giace solitario in un freddo cassetto in attesa di ricevere un po’ di attenzione e di calore umano.

Il calzino spaiato fornisce così un input, diventando una significativa occasione per affrontare dei temi spinosi, importanti e sempre attuali: la …









