Anche all’aeroporto di Trapani Birgi i controlli per il Coronavirus. Il video

Sono operativi all’aeroporto di Trapani Birgi i controlli per il Corona virus

A seguito delle decisioni prese dal ministero della Salute e della Protezione civile, da oggi 10 febbraio, all’aeroporto Vincenzo Florio, sono effettuati i controlli sanitari per il Corona Virus sui passeggeri provenienti da Roma Fiumicino. Dal 28 marzo saranno estesi a tutti i voli che arrivano da paesi al di fuori dell Italia.

La decisione è nata a seguito di un incontro virtuale tra Enac, gestori aeroportuali e protezione civile sull’aggiornamento emergenza Corona virus.

L’Anpas è stata invitata a intervenire dal 10 febbraio per il volo Az1801 proveniente da Roma Fiumicino delle 14.50. Su 72 passeggeri nessun caso sospetto.

Il team di intervento è composto da un medico e tre unità di personale sanitario. Sono necessari DPI Dispositivi di protezione individuale e termometri ad infrarossi per il controllo della temperatura corporea dei passeggeri.

& …









Leggi la notizia completa