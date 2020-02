Alcamo, uccide il cane e lo butta in strada

Uccide il suo cane in casa e butta la carcassa fuori, in strada. E’ la brutta storia che arriva da Alcamo, segnalata dall’associazione “Un’anima mille zampe” che annuncia querela nei confronti dell’uomo.

Il cane dopo essere stato ucciso è stato abbandonato in Piazza Pittore Renda.

I volontari dell’associazione nei giorni scorsi si sono recati in casa dell’uomo con i vigili del fuoco per verificare l’eventuale maltrattamento di altri animali. L’uomo teneva in casa un piccolo Yorkshire, sottoposto ai controlli dell’Asp. Come dichiarato dalla figlia avrebbero dovuto esserci anche due gatti, ma nessuna traccia di loro è stata trovata in casa. Una casa carente di igiene, sporca, piena di feci e urina, hanno trovato i volontari. Il cane era un po’ malnutrito, tremava.

E secondo quanto hanno dichiarato i familiari dell’uomo sarebbe stato quest’ultimo ad uccidere e buttare in strada il cane.









Leggi la notizia completa