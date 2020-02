Aggressione razzista a Palermo, ventenne accerchiato e preso a pugni

Un 20enne palermitano, originario del Senegal, è stato accerchiato e aggredito nella notte tra sabato 9 e domenica 10 febbraio in via Cavour, a Palermo, da un gruppo di adolescenti. I ragazzi gli hanno tirato un pugno in faccia e gli hanno urlato contro: “Negro di m…, vai via da qui”. Durante il pestaggio, la strada era molto affollata. La vittima, soccorsa dal personale medico del 118, è stata portata all’ospedale Civico della città: la prognosi è di 10 giorni. La madre del giovane, che ha denunciato l’accaduto alla polizia, ha dichiarato: “Stanotte mio figlio ritornava a casa dal lavoro. Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?”

La vicenda raccontata da un testimone

La vicenda è stata raccontata sui social network da un cittadino. Nel testo pubblicato su un post si legge che due giovani sono intervenuti in soccorso del ragazzo quando “si sono accorti che …









Leggi la notizia completa