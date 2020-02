VIDEO – Mazara, domani incontro su “Abusivismo e pressione fiscale nel settore parrucchieri ed estetisti”.

Domani, 10 febbraio, alle 9,30, presso Collegio dei Gesuiti “Sala la Bruna” si terrà l’incontro, patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo sul tema “Abusivismo e pressione fiscale nelle categorie di parrucchieri ed estetisti”. L’incontro organizzato dall’associazione “P. E. R. – Parrucchieri-Estetisti-Riuniti” è aperto a tutti i possessori di P.Iva. La piaga dell’abusivismo è un male che interessa tutti i cittadini non solo i commercianti.

Interverranno cariche istituzionali della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, CGIL e C.N.A. Il dibattito sarà moderato dalla prof.ssa Francesca Incandela, presidente associazione Antiracket “Io non pago il pizzo e tu?”. Sarà introdotto dall’intervento dell’assessore ai servizi demografici e attività produttive e alla trasparenza, Vincenzo Giacalone, e dal presidente associazione P.E.R., Rosario Riggio. La cittadinanza è …









