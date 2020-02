Trapani, col furgoncino girava per la città a spacciare droga

Un venditore ambulante, ma di droga. Girava per la città con il suo furgoncino a vendere stupefacenti.

I Carabinieri hanno arrestato a Trapani Salvatore Gabriele, classe ’65, con precedenti alle spalle. Lo seguivano da tempo, e al momento più opportuno i militari dell’Arma sono intervenuti perquisendo il mezzo. A bordo sono stati trovati 2,3 grammi di marijuana, 1,2 grammi di hashish, contanti, bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.

Poi i Carabinieri hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi estendendo la perquisizione all’abitazione dell’uomo. L’intuizione dei militari, si rivelava corretta, infatti, abilmente occultato nel soggiorno, era nascosto un involucro in cellophane contenente ulteriori 42 grammi di inflorescenze di marijuana, il tutto posto immediatamente sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, Gabriele è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, così come …









