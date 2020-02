Sicilia, ecco i 64 comuni dove si vota in primavera

Tre comuni al voto in provincia di Trapani in primavera. Le amministrazioni si rinnoveranno a Marsala con l’elezione del sindaco e 24 consiglieri comunali. Ma anche a Campobello di Mazara (16), Gibellina (12). Ma sarà una primavera che vedrà anche l’elezione delle ex Province il 19 aprile, mentre per quanto riguarda i comuni saranno 61 su 390 in tutta la Regione e si svolgeranno il 24 maggio. Ecco i dettagli del voto nei comuni delle nove province siciliane:

A Palermo si vota in 16 amministrazioni. I più grandi sono Carini, Partinico, Termini Imerese, Villabate e Misilmeri che dovranno eleggere con il sistema proporzionale il sindaco e i consiglieri, 24 a Partinico e Carini, 16 ciascuno negli altri tre comuni. Quindi urne aperte anche ad Aliminusa (10 consiglieri), Caltavuturo (12), Godrano (10), Isola delle Femmine (12), Lascari (12), Polizzi Generosa (12), Pollina (10), San Mauro Castelverde (10), Santa Cristina Gela (10), Scillato (10), Trabia (16) .

Agrigento – Sotto la valle dei templi si andrà al voto …









Leggi la notizia completa