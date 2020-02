Serie D girone I: il punto sulla 23^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 9 febbraio si è giocata la ventitreeesima giornata della Serie D girone I, nonché la sesta giornata del girone di ritorno.

Vince a fatica il Palermo che con due gol negli ultimi minuti supera la Cittanovese conquistando tre punti importantissimi che gli permettono di guadagnare altri due punti sul Savoia fermato sul pari a reti bianche dal Roccella.

Tre punti fondamentali anche per l’FC Messina che imponendosi per 2-0 sul Nola, accorcia le distanze dal Savoia e supera il Giugliano che ottiene soltanto un punto in casa del Marina di Ragusa.

Ne approfitta il Castrovillari che allunga sulla zona play-out grazie ad una roboante vittoria per 5-1 ai danni del Troina, che al momento si ritrova fuori dalla zona play-off, dove invece vince ancora l’Acireale, di misura in casa del San Tommaso. Subito dietro il Licata che rimane in scia grazie alla goleada rifilata al Corigliano, raggiunto in classifica …









