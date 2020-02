Partanna, Filippo Gargano in finale per il titolo di “ Più bello d’Italia”

In questi giorni San Remo è al centro di importanti eventi di caratura nazionale, oltre la famosa kermesse musicale terminata ieri notte con la vittoria del cantante Diodato, la cittadina ligure ospita diverse manifestazioni collaterali e postume al Festival della Canzone Italiana, tra questi appuntamenti spicca un concorso di bellezza che ogni anno assegna ad un giovane concorrente l’ambito titolo di più bello d’Italia e che questa stagione si terrà proprio a San Remo.

Tra i concorrenti che questa sera si contenderanno il titolo di “reginetto” di bellezza c’è un giovane modello partannese: Filippo Gargano. Ieri Filippo ha sfilato per le vie di San Remo con la fascia regionale, rilasciando interviste e posando per i numerosi fotografi presenti.

Aspettando l’atto conclusivo della manifestazione, il modello partannese sarà impegnato in mattinata e nel pomeriggio con le prove per …









Leggi la notizia completa