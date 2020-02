Pallacanestro Trapani strepitosa, vittoria da urlo a Latina!

Pallacanestro Trapani straordinaria, alla quarta vittoria consecutiva (ottava su dieci nel girone di ritorno). Espugnata Latina 79-83. Corbett, Renzi e Mollura sugli scudi.

Trapani gioca un primo quarto orribile, non riuscendo a trovare fluidità in attacco e subendo troppo in difesa. Sorpresa nel quintetto, con Bonacini al posto di Palermo. Subito di rincorsa i granata, che sembrano patire la terza partita in una settimana, subendo le giocate di Ancelotti sotto canestro e le triple di Musso che spingono i padroni di casa sul 25-14 al 10′. Coach Parente gioca le carte Nwohuocha, Palermo e Mollura ed ha ragione. Il secondo quarto vede Trapani partire a mille all’ora: Mollura e Corbett sono precisissimi e mortiferi, segnano a ripetizione e coach Gramenzi, dopo la quinta tripla subita in 7 minuti, è costretto a fermare il gioco sul 28-34 per Trapani. Granata totalmente rigenerati rispetto ai primi 10 minuti, tornati a difendere …









Leggi la notizia completa