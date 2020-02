Marsala, parlano i gestori del Cinema Centrale: “Non è vero che chiudiamo”. Ma…

“Non è vero che chiudiamo”.

E’ quanto affermano i gestori del Cinema Centrale di Marsala. Da stamattina c’è il tam tam sui social circa la chiusura della storica, e grande, sala cinematografica di Via Garraffa, in pieno centro.

Ma Pino Fiorentino, uno dei gestori della sala, smentisce: “Nessuna chiusura, semplicemente il Cinema Centrale cambia gestione”. In pratica, secondo fonti di Tp24, la chiusura sarà solo momentanea, una decina di giorni al massimo, e poi il Centrale riaprirà nella nuova gestione e con qualche opera necessaria di manutenzione.

Sarà così? Altre indiscrezioni parlano di una chiusura definitiva, addirittura con uno sfratto esecutivo.

E cosa faranno Fiorentino e il suo socio Peppe Marino? “Abbiamo altri progetti – commenta -, sempre su Marsala, molto ambiziosi. Vedremo…”.











