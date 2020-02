Mafia, Ingroia sulle dichiarazioni di Graviano: “Eravamo noi i magistrati visionari?”

“Eravamo noi i magistrati visionari?”, cosìn l’ex pubblico ministero Antonio Ingroia su Facebook commenta l’udienza del processo “’Ndrangheta stragista” nel corso della quale il boss Giuseppe Graviano, per la prima volta in assoluto, ha risposto alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo sulle stragi di mafia e tutto il contesto che ruotò attorno a quel periodo. Compresi i presunti rapporti diretti fra il boss e l’ex premier Silvio Berlusconi.

Per Ingroia che ha lavorato ai processi più importanti degli ultimi decenni in Sicilia, fra cui quello all’ex senatore Dell’Utri e quello riguardante la trattativa Stato-mafia, la scelta di Graviano di parlare rappresenta «un momento storico». Questo il suo commento su facebook:

ERAVAMO NOI MAGISTRATI I VISIONARI?

Le dichiarazioni di Giuseppe Graviano che, quando avrà finito il PM Lombardo, interrogherò anche …









