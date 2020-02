L’assessore Parrino: Riaperti i termini per formare una long list per l’accreditamento per tirocini formativi e borse lavoro

L’Assessore alle Politiche Sociali del comune di Castelvetrano, Giovanni Parrino rende nota la riapertura dei termini per la formazione di un elenco distrettuale (Long List) di Aziende/Società/Imprese varie da accreditare al fine di ospitare soggetti per svolgere TIROCINI FORMATIVI INCLUSIVI/BORSE LAVORO, attraverso voucher, finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA/REI) prevista dal PON Inclusione – Avviso n.3/2016.

L’istanza di accreditamento (All. 1), corredata dagli allegati richiesti in tale modello, dovrà pervenire al Comune di Castelvetrano, Ente Capofila del Distretto D54, al seguente indirizzo pec:

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it oppure essere presentata direttamente c/o l’Ufficio

Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano sito in Piazza Umberto I, n. 5 (TP) entro le ore 14,00 del 13 Febbraio 2020.

Possono presentare domanda di accreditamento con il Distretto D54:

– Le Aziende/ …









Leggi la notizia completa