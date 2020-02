“La ricetta della Domenica” – Gli arachidi caramellati fatti in casa

Nuovo appuntamento con la rubrica domenicale realizzata dalla redazione di PrimaPagina. Oggi nuovo e sfizioso dessert: gli arachidi caramellati, dolce croccante e delizioso da sgranocchiare.

Ingredienti:

100 gr Arachidi

100 gr zucchero

50 gr acqua

Procedimento:

Mettere in padella su fuoco basso tutti e tre gli ingredienti. Mescolare finché lo zucchero si sciolga tutto e diventi caramellato. Spegnere il fuoco e versarli, separandoli, sul un piano con una carta da forno per farli raffreddare. Gustarli in compagnia o guardando la tv!

Comodi da conservare e da presentare in un barattolo di vetro.



