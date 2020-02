Il Sarrismo non decolla e comincia a crescere la nostalgia per Allegri

Che il Verona avrebbe dato filo da torcere alla Juventus certamente lo si poteva aspettare ma farlo in questo modo non si può accettare.

Strameritata la vittoria del Verona di fronte una sindrome di superficialità, che ormai è diventata una abitudine che rischia di compromettere un campionato bello per gli italiani ma allucinante per i tifosi bianconeri. Un allenatore che ad oggi non ha capito niente e non da la spinta necessaria ai giocatori per riprendersi da otto scudetti difila. Certo che un allenatore che si mette le dita nel naso,cicca di sigaretta in bocca e tuta anche quando dorme non è l’allenatore adatto per questa Juventus. Alla fine con questi giocatori viene facile dire , perché l’hanno preso ?

Nedved e Paratici avranno gatta da …









