Il Marsala Futsal alla quinta vittoria di fila si impone 4 a 6 a Bagheria

Il Marsala Futsal fa la voce grossa anche in casa del Bagheria dove conquista la quinta vittoria consecutiva, imponendosi 4 a 6, al culmine di una prestazione maiuscola. In classifica i punti della formazione azzurra sono adesso ventisette, come quelli della Vigor San Cataldo, prossima avversaria.

Il Marsala attento e mai disunito fa la partita, soffre e quando deve, affonda l’avversario. Negli ultimi minuti della gara, spettacolare la rimonta dei nero-azzurri, in campo con il portiere di movimento ma, in pieno recupero, i nervi saldi sotto porta di Pellegrino, si rivelano decisivi per il risultato finale in favore del Marsala. Il Bagheria, in chiara situazione di difficoltà che dura ormai da qualche settimana e orfana del suo fuoriclasse Torcivia, nulla può contro l’autorevolezza con la quale il Marsala Futsal si è presentato sul parquet del Palazzetto “Dalla Chiesa e Setticarraro”. …









