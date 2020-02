Il concerto a bordo di un volo Ryanair diventa virale

Un addio al nubilato in alta quota, diventa una esibizione canora sulle note di Toxic: in ogni caso ciò che accade tra le nuvole diventa prima o poi virale (in etere). Sui social è appena approdata un’esibizione del Sea of Change Choir di Dublino avvenuta a bordo di un volo Ryanair.

Il coro composto da persone sopravvissute al cancro, per il Sea of Change Choir in volo da Dublino ha improvvisato un meraviglioso concerto ad alta quota mentre erano diretti verso il Parlamento Europeo per il World Cancer Day. Una sorta di prova generale prima della performance ‘definitiva’, che ripresa dagli smartphone dal personale a bordo di quel volo e condivisa sul profilo Instagram ufficiale di Ryanair ha reso il concerto virale: il post ha sfiorato le 70 mila visualizzazioni e raccolto numerosi commenti e like.







