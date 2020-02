Giacomo Scala, neo coordinatore di Italia Viva: “Un partito riformista e innovatore”

Giacomo Scala, ex sindaco di Alcamo e neo coordinatore provinciale assieme a Francesca Incandela di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi. La sua nomina è avvenuta alla prima assemblea nazionale di Roma, dalla quale è tornato con quale bagaglio di esperienze ed emozioni?

Diciamo che un’assemblea nazionale non dà esperienza ma invece consegna emozioni. E sono quelle emozioni che ho rivissuto come ai tempi della Margherita. Si era un po’ più giovani però dentro sentivamo vibrare qualcosa. Tra l’altro in una location bellissima come Cinecittà e con un slogan “La Fabbrica dei sogni”. Credo che si sia imboccata la strada giusta per un percorso importante per il Paese. Italia Viva è un partito riformista che si pone come elemento innovatore in un percorso che in questo momento ha tante tante difficoltà. Ci sono una serie …









Leggi la notizia completa