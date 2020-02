Donna, 21 anni, uccisa dai leoni dopo essere entrata nel recinto della riserva di caccia (Video)

La 21enne è morta dopo essere stata attaccata dai leoni durante la sua giornata lavorativa. La polizia sta ora indagando sulla morte nella riserva di caccia di Limpopo, in Sudafrica

Una giovane donna che lavora in una riserva di caccia è stata uccisa dai leoni. Swans van Wyke, 21 anni, stava eseguendo i suoi compiti quotidiani nel recinto quando è stata attaccata dai felini. E’ stata trovata morente vicino al cancello con ferite devastanti dopo essere fuggita dalla gabbia e aver avvisato il personale urlando. Era coperta di sangue con un morso profondo e ferite da artiglio. I paramedici si precipitarono sulla scena ma, nonostante i loro sforzi, è stata dichiarata morta sulla scena. Il tutto è accaduto lo scorso giovedì. La polizia sta indagando sulla riserva di caccia di Bela-Bela a Limpopo, in Sudafrica. È stata inoltre aperta un’inchiesta. Il portavoce della polizia sudafricana, …









