Dalila di Alcamo e il virus della cretineria

Dalila Adragna è una ragazza di Alcamo. È ufficialmente sana come un pesce. Ma ha un difetto: pochi giorni fa è tornata dalla Cina. Quindi, per molti, pur avendo superato tutte le visite e le quarantene di questo mondo, lei non è e non può essere una persona come le altre. Lei è un’appestata. Una vergogna, uno spauracchio, un pericolo mortale. E perciò non può condurre una vita normale, non può essere trattata come una donna normale. In Cina doveva restarsene! Ma visto che ormai è qua, deve stare nascosta, “ammucciata” in casa sua. Anzi, nella sua stanza, nel suo bagno riservato, magari velata, imbragata e imbavagliata come un palombaro o una monaca di clausura. Al 41 bis, come i mafiosi. Per quanto tempo? Non si sa. Il più a lungo possibile, magari per sempre. Perché la sua, probabilmente, è una colpa morale. & …









