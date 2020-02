Bullismo e Cyberbullismo, all’Istituto “Montalto” di Marausa incontro con la Polizia

Venerdì 7 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa, diretto dalla Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, si è tenuto un incontro informativo, in collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Trapani, per trattare la dipendenza dal digitale e i fenomeni ad essa collegati. L’incontro ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, promossa dal MIUR, al fine di sensibilizzare i ragazzi su tali fenomeni di devianza e di educarli ad un uso corretto e consapevole della rete e di tutti quegli ambienti di comunità virtuale.

L'attività, prevista dal percorso di cittadinanza realizzato dall'Istituto per stimolare momenti di riflessione, ha rappresentato per gli alunni un' importante occasione di crescita formativa. I ragazzi sono stati impegnati nella realizzazione di lavori









