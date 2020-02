Un barcone con a bordo 91 persone è in grave pericolo.

E’ l’allarme lanciato dalla piattaforma Alarm Phone che scrive sul profilo twitter: “Sono fuggiti dalla Libia. Ci hanno riferito che l’acqua sta entrando nella barca e ci sono già persone in mare. Abbiamo informato le autorità alle 4.24, ma non hanno ancora preso provvedimenti sufficienti. Le persone hanno bisogno di aiuto immediatamente!”.









