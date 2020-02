Vertenza Cpr di Milo. Venerdì 14 febbraio incontro Prefetto-sindacati

I rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Confintesa e Ugl Trapani incontreranno venerdì 14 febbraio il prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi per confrontarsi nuovamente sulla vertenza del Cpr di Milo.

I lavoratori del Centro di permanenza per immigrati, gestito dalla Cooperativa Badia Grande, non ricevono, infatti, gli stipendi da diversi mesi.

“Gli operatori della struttura di Milo – affermano Anselmo Gandolfo (Filcams), Mario D’Angelo (Uiltucs), Giuseppe Monaco (Confintesa) e Mario Parrinello (Ugl) – sono ormai allo stremo. Il lavoro che svolgono ogni giorno, nonostante le mensilità arretrate, è encomiabile. Non sempre le situazioni da gestire sono facili, e i malesseri vissuti per i motivi più diversi dagli ospiti del centro, possono trasformarsi in momenti di tensione, ultimo dei quali avvenuto la scorsa sera con lo scoppio di un incendio all’interno del Cpr. Si tratta del terzo incendio in due mesi. Chiederemo …









Leggi la notizia completa