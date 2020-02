Usare la parola «clandestini» ha «carattere discriminatorio». Condannata la Lega

Usare la parola «clandestini» ha «carattere discriminatorio»: lo ha stabilito la Corte d’Appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado con cui il Tribunale, accogliendo il ricorso dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e del Naga, aveva anche condannato la Lega Nord per alcuni manifesti apparsi nell’aprile 2016 a Saronno, in provincia di Varese, per l’arrivo di «32 clandestini» che l’allora Governo avrebbe voluto mandare nella cittadina (che conta quasi 40 mila abitanti).

Con la condanna di primo grado il Carroccio era stato condannato a versare 5 mila euro di risarcimento a ciascuna delle due associazioni, difese dai legali Alberto Guariso e Livio Neri, che avevano fatto partire la denuncia.

Nella condanna d’appello i giudici della Corte milanese, Canziani-Troiani-Grazioli, hanno spiegato che i 32 rifugiati erano «soggetti che hanno chiesto l’accertamento del diritto» a rimanere in …









Leggi la notizia completa