Prima Categoria, Alesi-gol! Il Castellammare risorge contro il Valderice

Due squadre in crisi e in cerca di riscatto quelle che si sono affrontate quest’oggi al “Giorgio Matranga”. Ad aprire la 19^ giornata del campionato di Prima Categoria sono state Castellammare e Valderice. Vincono i padroni di casa e salgono a quota 13 punti restando comunque al terz’ultimo posto. E’ una vittoria che rappresenta più di una boccata d’ossigeno per i castellammaresi che interrompono un periodo di digiuno dai tre punti che durava da dieci turni consecutivi dalla trasferta di Giardinello (1-2), poi due pari e otto sconfitte. A riportare il sorriso ci ha pensato Alesi che all’88’ ha firmato il definitivo sorpasso sul Valderice, costretto al quinto KO di fila. Non è bastata una buona prova dei neroverdi costretti a rincorrere dopo l’iniziale gol siglato da Castiglione al 25′; il momentaneo 1-1 è stato messo a segno …









