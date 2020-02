Mazara. La Polizia di Stato sequestra 12 dosi di cocaina ed arresta una giovane coppia mazarese.

MAZARA – Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 17.00 circa, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio di personale della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, al culmine di una intensa attività di indagine protrattasi per giorni, ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, una coppia di coniugi mazaresi di 37 e 35 anni, O.F. e G.R., senza alcun precedente specifico.

Più nel dettaglio, l’arresto si inserisce nell’ambito delle mirate e costanti attività di Polizia dirette alla prevenzione generale e al controllo del territorio nella città di Mazara del Vallo, tese soprattutto a combattere il diffuso fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani mazaresi.

Da diversi giorni si erano rafforzati i servizi di osservazione e di pedinamento …









Leggi la notizia completa