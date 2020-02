Marzia Patti: “Trapani pronta a diventare capitale della cultura. Polemiche inutili”

Marzia Patti, consigliera comunale a Trapani, l’amministrazione comunale ha presentato al candidatura a Capitale italiana della Cultura 2021. Ma la città è pronta a diventarlo?



Assolutamente sì, Trapani nasce per essere una capitale della cultura. Lo insegna la storia, la territorialità, quello che è geograficamente Trapani e lo insegna anche il piatto tradizionale, il cous cous che simboleggia l’unione di varie culture che si unisco in un unico piatto.



Ma a Trapani manca ancora un teatro.



E’ vero, ma si sta lavorando per questo. Il problema è un altro. E’ comprendere se il teatro in quanto luogo della cultura per eccellenza sia anche il simbolo della cultura. Io non ritengo che lo sia, ma è un qualcosa in più per la cultura. Trapani ha un teatro naturale, che è la città stessa, che le permette di essere assolutamente degna di poter ottenere il …









Leggi la notizia completa