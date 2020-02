Marsala, divieto di fermata in via Aspromonte. I residenti non sanno più dove parcheggiare

In via Aspromonte a Marsala piovono multe per gli automobilisti. E’ stato messo da qualche giorno il divieto di fermata e la ricerca di un parcheggio è ormai un problema serio per i cittadini che vi abitano.

Sul lato destro ci sono i segnali di divieto che si ripetono per consentire il transito degli autobus e così non si può più lasciare l’auto come prima.

Molti cittadini però non ce la fanno più perché è diventato impossibile trovare un posto nelle vicinanze e non sanno dove parcheggiare.

La via Aspromonte è una strada stretta e con due file di auto parcheggiate su entrambi i lati gli autobus passerebbero con qualche difficoltà, ma dall’altro lato della medaglia c’è una strada, dove, negli ultimi anni sono stati ultimati alcuni condomini e di conseguenza sono aumentati i cittadini residenti e molti di questi non …









Leggi la notizia completa