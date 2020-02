Dal 15 gennaio 2020 è attivo presso la procura di Marsala, in via del Fante 50/A, lo Sportello Antiviolenza.

Il servizio che è gratuito, è denominato “sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere” ed è a cura delle volontarie delle associazioni ” Metamorfosi Onlus e Casa di Venere”.









