Marco Campagna: “Finita l’epoca del baronato nel Pd in provincia di Trapani”

Marco Campagna, è ancora segretario provinciale del Pd?



A qualcuno magari dispiace ma sì, lo sono ancora.



È un periodo difficile per la politica? Come si entra allora nei tessuti sociali?



È una occasione, invece, nuova per la politica. Bisogna tornare sui territori e a raccontare le esigenze dei cittadini, c’è anche la voglia di partecipare a momenti aggregativi per affrontare le criticità locali. Questo è il tempo nuovo da affrontare lo devono capire i partiti, non si può stare a guadare dallo specchietto retrovisore il tempo passato ma c’è bisogno di avere coraggio e guardare il futuro.



Lei gira parecchio i territori con Punto Dritto, c’è una differenza nel percepire la politica?



Si, c’è maggiore consapevolezza nell’esserci. Spesso la politica ha avuto la presunzione di arrivare sui territori con delle ricette …









