Libero Consorzio di Trapani, il 19 aprile si vota. Tranchida, Venuti e Pagoto candidati

Il 19 aprile si voterà per la presidenza del Libero Consorzio di Trapani, elezioni attese e altrettanto discusse sui nomi che concorreranno. Sono tre al momento i sindaci in ballo per la provincia trapanese: Giacomo Tranchida, Primo Cittadino di Trapani, Domenico Venuti, Salemi, Giuseppe Pagoto, Isole Egadi. Si tratta, ricordiamolo, di elezioni di secondo grado.

Alle urne potranno votare i consiglieri comunali di tutta la provincia e i sindaci dei 24 Comuni, insieme al Presidente verrà eletto un consiglio formato da dodici membri.

Le candidature per essere ammesse dovranno essere sottoscritte dal 15% degli aventi diritto al voto. A Palermo, Catania e Messina, città metropolitane, ad essere eletti saranno solo i consigli perché il sindaco coincide di diritto con la figura del presidente.

Se la data verrà confermata al voto andranno tutti i 390 Comuni della Sicilia. Non potranno essere eletti i sindaci delle città chiamate …









