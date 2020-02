La sfida salvezza contro Sassuolo è incrocio pericoloso per la Sigel Marsala

“Non ci si può esimere dal non provarci anche se la salita è ripida e tutto fuorchè agevole”. Dopo due domeniche lontano da gare ufficiali, la Sigel Marsala entra nel vivo del primo scontro diretto della subentrante seconda fase. In questo frattempo, c’è stata la composizione del calendario di ulteriori dieci giornate e finanche è stata stilata la nuova classifica di Poule Salvezza che vede le azzurre dietro a tutte le avversarie da fronteggiare.



Senza altri giri di parole: il tempo è nemico e ogni giornata che si archivia è un turno in meno che si possiede per tentare di uscire dalle sabbie mobili. Si deve correre in questa post-season, in quanto si tratteranno tutte di finali da qui al prossimo 11 aprile.

La rincorsa parte dal PalaPaganelli di Sassuolo (Modena) domenica con la prima apparizione ufficiale del corso targato Daris Amadio. Bisogna esigere un cammino …









Leggi la notizia completa