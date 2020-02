Il gruppo “Marsala Antica” vola alla Bit di Milano

Il gruppo Marsala Antica va alla Bit di Milano per rappresentare la Sicilia Occidentale e promuovere l’Europeade che si terrà a Trapani nel 2021.

Il gruppo folkloristico presente nella scena artistica da quarant’anni vola alla Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene a Milano dal 9 all’11 febbraio, sarà presente nel padiglione del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

“Siamo felici di essere presenti alla Bit e rappresentare i gruppi folkloristici della Sicilia Occidentale per promuovere l’Europeade del 2021 a Trapani”, dichiara il presidente di Marsala Antica, Fabrizio Coppola. A promuovere l’Europeade con il gruppo Marsala Antica ci sarà anche Pietro Pellegrino rappresentante del comitato per l’Europeade, nonchè il Distretto Turistico e i rappresentanti del Comune di Trapani, città in cui si svolgerà l’evento.

L’Europeade sarà una grande occasione per tutta …









