Appartamento in vendita di recente costruzione mq 100, 2° piano oltre posto auto composto da cucina, soggiorno, camera, cameretta, n. 2 bagni, ripostiglio, sito a Marsala in via Dante Alighieri.

Prezzo affare: euro 98.000,00 tratt.

PRESTAZIONE ENERGETICA CLASSE G.

(RIF:G53)









