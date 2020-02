Al Carnevale di Sciacca si paga il biglietto d’ingresso

Quest’anno si pagherà il biglietto d’ingresso per assistere alla sfilata dei carri e alla festa del Carnevale di Sciacca. Le uniche giornate gratuite saranno giovedì 20 e venerdì 21 febbraio. Da sabato 22 fino a martedì 25 per i non residenti a Sciacca il costo del biglietto sarà di 4 euro per ogni serata. E’ previsto un abbonamento di 10 euro per tutte le giornate.

Solo 2 euro per chi è residente per una sola serata o 5 tutti i giorni del Carnevale. Queste le categorie di persone per le quali sono previste le esenzioni: chi abita nel centro storico compreso nel circuito della sfilata del corteo mascherato; i bambini di altezza fino a un metro e 20 centimetri; i diversamente abili; gli operatori del Carnevale; i titolari delle attività commerciali che insistono nel circuito della festa ed i loro dipendenti; un genitore per ogni bambino che sfilerà nei gruppi mascherati.









Leggi la notizia completa