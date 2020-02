A Marsala il “I Torneo Popolare Lilibetano Senza Frontiere”

Il circolo Arci Scirocco organizza il I Torneo Popolare Lilibetano Senza Frontiere, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza marsalese in una iniziativa che mira a promuovere lo sport.

“Esso infatti, è da noi considerato, come un diritto per tutti, un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita e soprattutto uno strumento di integrazione e di partecipazione sana, che ci permette di abbattere tutti i tipi di frontiera (sociale, sessista, culturale, razziale ed economica) e di creare una nuova comunità unita e solidale – si legge nell’invito di Arci Scirocco. L’iniziativa nasce dalla collaborazione del Circolo Arci Scirocco con diverse realtà cittadine, tra cui giovani lilibetani, migranti ospiti presso le comunità presenti sul territorio e la Comunità Oasi S. Matteo (minori area penale). Durante l’iniziativa verrà ricordato il giovanissimo Tommaso Patti, il dodicenne del quartiere …









