Vita, Carnevale 2020. Si torna a Ballare al centro sociale. Attesa per la sfilata

Vita. Anche quest’anno il Comune di Vita si prepara al Carnevale 2020 con diverse iniziative.

Il “Gruppo Volontari Vitesi”, capitanato da Maria Francesca Pipitone, ha proposto all’amministrazione la realizzazione della quinta edizione della sfilata in maschera «Tutti i popoli del mondo si incontrano a Vita…» che si svolgerà nei giorni del 23 e 26 febbraio. A tal fine negli stessi giorni saranno utilizzati i locali del Centro sociale come punto di arrivo della sfilata.

Si partirà, domenica 23 febbraio, alle 16.30 da Via Libertà in cui è previsto il raduno generale, continuando per Corso Garibaldi, Via dei Mille, Via Verga, Viale Europa, per ritornare poi presso i locali dell’Auditorium del Centro sociale. Martedì 25 febbraio, sempre alle 16:30, il raduno è invece previsto in Piazza Pirandello, e la sfilata proseguirà poi nel Viale Valle del Belìce e nel Viale …









