Tiro con l’arco, tutto pronto per il campionato regionale indoor

Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio, presso il Palacardella di Erice, saranno di scena i migliori Arcieri Siciliani Olimpici e paralimpici che si sfideranno a suon di frecce per l’assegnazione dei titoli regionali individuali e a squadre di tiro con l’arco.

L’evento è organizzato dalle società trapanesi ASD Polisportiva DREPANO e dalla Compagnia Arcieri Elimi con la collaborazione del Comitato Regionale F.I.T.ARCO SICILIA. Parteciperanno circa 200 atleti in rappresentanza delle migliori società siciliane. Inizio fissato per domani, Sabato 8 alle ore 9.45 con la cerimonia ufficiale di apertura con gli atleti dell’arco olimpico; Domenica, invece, andranno in scena le categorie Compound ed Arco Nudo.









